Москва, 29 декабря, 2020, 13:32 — ИА Регнум. Получившие прививку от коронавирусной инфекции граждане России смогут с января 2021 года оформить специальные «паспорта вакцинированных». Об этом 29 декабря сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Е. Самарин. Mos.ru Вакцина

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»Работает ресурс по внесению данных о пациентах, получивших коронавирусную инфекцию. Мы рассчитываем, что в январе на сайте госуслуг станет доступна функция получения паспорта вакцинированного в автоматическом режиме, зайдя в свой личный кабинет», — сказал Мурашко.

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Также глава Минздрава РФ подчеркнул важность начала вакцинации пожилых людей, напомнив, что они входят в число наиболее уязвимых групп населения.

Как сообщало ИА REGNUM, около двух тысяч транспортных средств будет в ближайшее время поставлено в медицинские организации РФ.