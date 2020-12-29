Барнаул, 29 декабря, 2020, 13:18 — ИА Регнум. По итогам ноября 2020 года Алтайский край вновь занял лидирующие позиции в антирейтинге субъектов РФ по росту смертности. По данным Росстата, за этот период в регионе умер 4751 человек, это на 2187 человек больше, чем в ноябре 2019 года (прирост составил 85,3%).

Иван Творожников. Горе

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В России данный показатель выше только в Новосибирской области (+90,7%), Оренбургской области (+92,7%) и Ямало-Ненецком автономном округе (+93,6%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в октябре умерли 4637 жителей Алтайского края, что на 1780 больше, чем за аналогичный период 2019 года. С приростом смертности в 62,3% регион вышел в лидеры по России.

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Однако власти Алтайского края отрицают наличие взаимосвязи между остановкой плановой помощи и ростом смертности в Алтайском крае. «Основные причины — это коронавирус и болезни органов дыхания, которые приросли троекратно. Также стало больше умерших от болезни системы кровообращения, перенесших COVID-19», — доложил региональный министр здравоохранения Дмитрий Попов.

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