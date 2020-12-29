Обнинск, Калужская область, 29 декабря, 2020, 13:24 — ИА Регнум. У мемориала Вечный огонь в Обнинске Калужской области 29 декабря состоялось традиционное мероприятие, посвященное 79-й годовщине освобождения территории современного Обнинска от немецко-фашистских захватчиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Admobninsk.ru В церемонии приняли участие: глава городского самоуправления Геннадий Артемьев, глава администрации Татьяна Леонова, члены общественных организаций/

В церемонии возложения цветов к мемориалу Вечный огонь приняли участие глава городского самоуправления, председатель Обнинского городского Собрания Геннадий Артемьев, глава администрации Обнинска Татьяна Леонова, члены общественных организаций и сотрудники ОМВД и УГОиЧС.

«Сегодня мы отмечаем День освобождения всех поселений, на которых сейчас находится город Обнинск. Это произошло 79 лет назад, и на следующий год мы будем отмечать юбилейную дату. Мы каждый год приходим на это место и вспоминаем тех людей, кто отдал жизнь за то, чтобы и будущий город Обнинск, и вся Калужская земля, и вся страна были освобождены от немецких захватчиков. Вечная Слава героям! Мы всегда будем помнить, и чтить их подвиг!» — сказала Татьяна Леонова.

Глава городского самоуправления Геннадий Артемьев обратился через СМИ к ветеранам Великой Отечественной войны со словами благодарности и вечной признательности за то, что они своей жизнью и кровью защитили страну.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции памятные мероприятия в Обнинске проводились в сокращённом формате. На них не приглашались ветераны и школьники, не было и многолюдного митинга.