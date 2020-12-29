Белгород, 29 декабря, 2020, 13:03 — ИА Регнум. «Новейший самоучитель французского языка» передали сотрудники Белгородской таможни в государственный литературный музей Белгорода. Редкую книгу конца XIX века изъяли на таможне, сообщает пресс-служба ведомства.

Пресс-служба Белгородской таможни Раритетное издание

Самоучитель автора Леонида Фейгина был издан в Москве в 1893 году, а значит издание является культурной ценностью. В пособии использован метод немецкого лингвиста, профессора Генрих Оллендорфа. По словам представителя Министерства культуры РФ Юлии Москалец, книга будет доступна к просмотру в Государственном Музейном каталоге Российской Федерации, на хранение её передали в государственный литературный музей Белгорода.

Раритетное издание везла в личных вещах гражданка Украины в поезде в октябре 2019 года. Пассажир незадекларировала книгу, возбуждено дело об административном правонарушении.