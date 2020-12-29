Нью-Дели, 29 декабря, 2020, 13:02 — ИА Регнум. В сети появились фотографии тестирования в Индии нового бюджетного кроссовера Renault Kiger. Изображения были размещены на сайте агентства IndianAutosBlog.

IndianAutosBlog Renault Kiger

Прототип нового кроссовера французской марки был представлен в ноябре 2020 года. Длина автомобиля составляет 3990 мм. Выделяется модель оптикой с LED-элементами, светодиодной полосой на всю ширину капота, а также выхлопным патрубком, находящимся по центру.

Согласно сообщению Renault, концепт почти не будет отличаться от серийной версии кроссовера.

Силовая установка Kiger будет, по предварительной информации, такая же, как и у Nissan Magnite. Последний обладает однолитровым «атмосферником» мощностью 70 л. с. Кроме того, Magnite также оборудован турбированным двигателем производительностью 95 л. с. Сочетаются агрегаты с пятискоростной «механикой» или с вариатором.

Напомним, в Индии Nissan Magnite стоит от 550 000 рупий (565 000 рублей).

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