Киев, 29 декабря, 2020, 12:52 — ИА Регнум. Отказвластей Украиныот российской вакцины— это ипроявление предельной враждебности к нашей стране, и ещё одно свидетельство полной зависимости современной Украины от Запада, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 29 декабря, комментируя высказывания депутата Верховной рады Вадима Рабиновича.

Фридрих Гауэрман. Стервятники на мертвом олене (фрагмент). 1832

Как сообщалось ранее, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, чтоотказ руководства Украины от российской вакцины «Спутник V» — акт спланированного уничтожением народа.

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« Если говорить о позиции руководства Украины, то его отказ от российской вакцины «Спутник V» я рассматриваю как проявление предельной враждебности к нашей стране, с одной стороны, и, с другой, — как ещё одно свидетельство полной зависимости современной Украины от Запада.

На Западе отношение к российской вакцине враждебное; недаром официальный представитель МИД России употребила в этой связи выражение «война вакцин». Здесь есть и соображения престижа, и чисто коммерческие соображения: Украина нужна западным кампаниям как территория сбора дани за вакцину. Так что тут для правящей украинской элиты, как говорится, «шаг в сторону — расстрел».

Что же касается отношения рядовых граждан Украины и к нашей вакцине, и к самому вакцинированию от COVID-19, то тут полной ясности нет. Видимо, идея тотальной вакцинации пока ещё, как и в России, большинством населения не поддерживается, поэтому правящая верхушка не опасается последствий отказа от сотрудничества в данном вопросе с нашей страной.

Но отношение отношением, а дать людям возможность выбора власть на Украине просто обязана. В этой связи хочу сказать о деятельности Виктора Медведчука. Он сделал всё возможное, чтобы организовать производство «Спутник V» на Украине. Но Украина из страны-производителя последовательно превращается Западом и своей нынешней элитой в страну-«расходник». Какое уж тут производство вакцины?

Что же до «спланированного уничтожения народа», то здесь депутат Рабинович преувеличил только в одном: планов как таковых, тем более долгосрочных планов, у таких элит, как современная украинская, не существует: это конъюнктурщики. Сказали на Западе ждать западной вакцины, будут ждать. Станет народ вымирать, придумают, как обвинить в этом Россию — не Запад же обвинять!