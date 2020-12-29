Барнаул, 29 декабря, 2020, 12:51 — ИА Регнум. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю пресекли попытки незаконного перемещения через государственную границу нескольких иномарок, числящихся в угоне. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 29 декабря, в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю Toyota RAV

Один из автомобилей — «BMW 530i xDrive» стоимостью около 4 миллионов рублей — пылятся вывезти из России гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона. Однако проверка показала, что владельцем иномарки является ООО «БМВ Лизинг». Кроме того, автомобиль числился в угоне.

Также в декабре 2020 года через этот же пункт пропуска другой иностранец аналогичным образом пытался вывезти в Казахстан легковой автомобиль «Toyota RAV», который также числился в угоне и находился в лизинге у компании ООО «Логос». Оба автомобиля и их «законные» владельцы переданы сотрудникам МО МВД России «Змеиногорский». В настоящее время по материалам проверки сообщений о преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела.

Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю BMW 530i xDrive

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2020 года на участке ответственности Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю были задержаны трое иностранных граждан, предпринявших попытку незаконного проникновения на территорию РФ в обход установленных пунктов пропуска. https://regnum.ru/news/accidents/3026871.html