Тбилиси, 1 января, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Тарифы на электроэнергию в Грузии с 1 января 2021 года вырастут для всех категорий абонентов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка

В ведомстве отметили, что за необходимость повысить стоимость электроэнергии в конце декабря проголосовали все члены комиссии. Действовать новые цены будут полгода. К 1 июля их планируется пересмотреть.

Сообщается, что для населения электричество подорожает на 3,5 тетри (около 80 копеек). С января его стоимость в зависимости от количества потреблённой энергии и региона проживания составит от 14,237 до 26,537 тетри (от 3 до 6 рублей) за кВт⋅ч.

Для предприятий электроэнергия подорожает на 11 тетри (около 2,5 рубля).

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахариязаявил, что правительство компенсирует населению рост тарифов на электроэнергию в 2021 году абонентам, которые в месяц будут потреблять менее 300 кВт⋅ч в месяц.