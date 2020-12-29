Москва, 29 декабря, 2020, 12:40 — ИА Регнум. Любые новости, связанные с пенсионной темой, для российских граждан очень актуальные, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Однако информация о досрочных выплатах январской пенсии не является откровением, это обычная практика, применяемая перед новогодними праздниками. Намного важнее, что ждет в наступающем году российских пенсионеров.

Из хороших новостей — в 2021 году российских работающих пенсионеров ждет индексация пенсий в размере 6,3%, это почти в 1,5 раза выше официальной инфляции.

Ожидается, что средний ежемесячный размер пенсий в России в новом году составить 17 тыс. 444 рубля. Одинокому пожилому человеку на эту сумму выжить очень затруднительно. В марте-апреле ожидается повышение социальных пенсий на 2,6%.

Но есть и тревожащие новости — повышается еще на полгода пенсионный возраст. В 2021 году женщины смогут выйти на пенсию с 56,5 года, мужчины — по достижению 61,5 года.

Пенсионные «изменения» следует переосмыслить и вернуть все, как было прежде. За рубежом находится почти триллион долларов США, выведенный из финансовой системы современной России. На страну должны работать деньги, а не пожилые люди», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат в России за январь 2021 года начнут осуществлять авансом с 29 декабря.

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