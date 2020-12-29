Более трёх тысяч жителей Калужской области успешно справились с финзачётом
Калуга, 29 декабря, 2020, 11:30 — ИА Регнум. Порядка 5,5 тысяч жителей Калужской области приняли участие в третьем Всероссийском онлайн-зачёте по финансовой грамотности. Всего в мероприятии участвовало около 450 тысяч человек из регионов России. Об этом 29 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.
Вопросы тестов касались разных сфер финансового мира — кредиты, вклады, страхование, инвестирование, налогообложение, финансовое мошенничество, пенсионную систему и другие. В онлайн-зачёте можно было выбрать один из двух уровней сложности. Для тех, кто не считает себя специалистом в финансах — базовый, а если отвечающий готов к сложным вопросам — продвинутый.
По результатам тестирования более трёх тысяч калужан успешно справились с заданиями и получили именные сертификаты о прохождении Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности. К сдаче финансового зачёта в 2020 году активно подключились вузы и техникумы области. К примеру, в Калужском филиале Финансового университета в тестировании приняли участие более 100 человек. Финансовый зачёт вместе со студентами прошли и преподаватели. Впервые проверить свои знания смогли и предприниматели, для которых организаторы выделили специальный блок, который также включал разные уровни сложности. В Калужской области участие в финансовом зачёте приняли 285 бизнесменов. Из них 156 — успешно справились с заданиями.
«Калужане активнее проявляют интерес к ежегодному тестированию — в этом году почти в три раза больше жителей региона приняло участие в финзачёте, чем в прошлом. Но главным по-прежнему остается не количество участников, а уровень знаний по различным финансовым вопросам. Это интересно участникам, которые по итогам прохождения теста видят свои ошибки и получают комментарии к ответам, а Банк России использует полученные при тестировании данные для дальнейшей работы по повышению финансовой грамотности», — сказала Ирина Карлаш.