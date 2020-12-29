Калуга, 29 декабря, 2020, 11:30 — ИА Регнум. Порядка 5,5 тысяч жителей Калужской области приняли участие в третьем Всероссийском онлайн-зачёте по финансовой грамотности. Всего в мероприятии участвовало около 450 тысяч человек из регионов России. Об этом 29 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Фото Банка России В третьем онлайн-зачёте по финансовой грамотности. приняли участие 450 тысяч человек.

Вопросы тестов касались разных сфер финансового мира — кредиты, вклады, страхование, инвестирование, налогообложение, финансовое мошенничество, пенсионную систему и другие. В онлайн-зачёте можно было выбрать один из двух уровней сложности. Для тех, кто не считает себя специалистом в финансах — базовый, а если отвечающий готов к сложным вопросам — продвинутый.

По результатам тестирования более трёх тысяч калужан успешно справились с заданиями и получили именные сертификаты о прохождении Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности. К сдаче финансового зачёта в 2020 году активно подключились вузы и техникумы области. К примеру, в Калужском филиале Финансового университета в тестировании приняли участие более 100 человек. Финансовый зачёт вместе со студентами прошли и преподаватели. Впервые проверить свои знания смогли и предприниматели, для которых организаторы выделили специальный блок, который также включал разные уровни сложности. В Калужской области участие в финансовом зачёте приняли 285 бизнесменов. Из них 156 — успешно справились с заданиями.

«Калужане активнее проявляют интерес к ежегодному тестированию — в этом году почти в три раза больше жителей региона приняло участие в финзачёте, чем в прошлом. Но главным по-прежнему остается не количество участников, а уровень знаний по различным финансовым вопросам. Это интересно участникам, которые по итогам прохождения теста видят свои ошибки и получают комментарии к ответам, а Банк России использует полученные при тестировании данные для дальнейшей работы по повышению финансовой грамотности», — сказала Ирина Карлаш.