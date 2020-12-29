Москва, 29 декабря, 2020, 10:59 — ИА Регнум. В России начнут использовать ключевые показатели эффективности (KPI) для оценки деятельности государственных корпораций и институтов развития, сообщает 29 декабря сайт правительства России.

Government.ru Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Соответствующие рекомендации утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что KPI (в тексте сообщения — КПЭ) будут разделены на две группы — финансовые и отраслевые. Первая группа будет характеризовать прибыльность организации, вторая отразит исполнение национальных целей развития.

Всего оценка будет вестись по десяти показателям, удельный вес каждого будет не ниже 5% (в сумме все показатели — 100%).

К группе финансовых показателей отнесут коэффициенты рентабельности инвестированного или собственного капитала, динамику выручки, доход акционеров. К отраслевым — количество созданных рабочих мест, объём привлечённых инвестиций, вклад в несырьевой неэнергетический экспорт и бюджетную эффективность. Специализированные показатели, такие как бесперебойность и безопасность, правительство также предлагает включать в эту группу.

Все компании разделят на четыре категории с учётом специфики их деятельности: действующие на конкурентном рынке, естественные монополии и инфраструктурные компании, финансовые организации, институты развития. В правительстве считают, что эта разбивка поможет лучше рассчитать показатели эффективности.