Кострома, 29 декабря, 2020, 10:46 — ИА Регнум. В Костромской области у детей зафиксировали серьёзные осложнения после перенесённой коронавирусной инфекции, сообщает ГТРК «Кострома».

Диагноз «мультисистемный воспалительный синдром» поставили шести костромским детям, трое из которых сейчас лечатся в Костромской областной детской больнице. Заболевание характеризуется высокой температурой, сыпью, покраснением белков глаз и губ. Самым серьёзным последствием «послековидного» синдрома может стать разрыв коронарных сосудов.

«Это синдром новый, с ним столкнулись только после появления коронавирусной инфекции. Синдром зарегистрирован вот только на прошлой неделе. Включен в международную классификацию болезней десятого пересмотра, ему присвоен свой код. Это серьезное заболевание, у нас пока получилось стабилизировать всех наших пациентов», — рассказала врач анестезиолог-реаниматолог ОГБУЗ «Костромская областная детская больница» Ольга Бочагова.

Мультисистемный воспалительный синдром может проявиться у любого ребёнка или подростка в возрасте до 19 лет через 3−4 недели после выздоровления от коронавируса. Медики призывают родителей внимательно следить за состоянием детей и вовремя обращаться за врачебной помощью.

Как сообщает оперативный штаб по Костромской области, за всё время пандемии в регионе SARS-CoV-2 выявили у 14 698 человек, выздоровели 11 390 больных, скончались 225 человек. В больницах, переоборудованных для помощи пациентам с COVID-19, находятся 678 пациентов, дома лечатся 2719 граждан.