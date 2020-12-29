Тулун, Иркутская область, 29 декабря, 2020, 10:43 — ИА Регнум. Шесть восьмиэтажных жилых домов на 496 квартир построены в кратчайшие сроки в пострадавшем от мощнейшего наводнения Тулуне. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, речь идёт о микрорайоне Угольщиков.

Пресс-служба правительства Иркутской области В Тулуне приступили к заселению многоэтажек в микрорайоне Угольщиков

Жильё возводили в течение семи месяцев, вместо предусмотренных проектом девяти с половиной. В связи с непростой эпидемиологической обстановкой, чтобы не допускать скопления людей при получении документов, было принято решение заселять новостройки поэтапно.

Граждане, которые должны получить жилье в новостройках, будут предварительно уведомлены о месте и времени оформления документов. Жилые дома сдаются с частичным благоустройством придомовой территории, установкой малых архитектурных форм. Озеленение и асфальтирование будут проведены весной.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области произошло в конце июня 2019 г. После продолжительных ливней реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Спустя месяц ситуация во многом повторилась. Наиболее пострадавшими оказались Тулун и Нижнеудинск, а также близлежащие населённые пункты.

Тогда весь мир облетели страшные кадры: целые дома и усадьбы неслись по бурной реке, разрушаясь под коммунальным мостом в Тулуне. Президент России Владимир Путин трижды побывал в Приангарье и каждый раз давал новые поручения властям региона и федеральным профильным ведомствам. Из федерального бюджета было выделено 1 млрд 300 млн рублей.

Недавно губернатор Приангарья Игорь Кобзев заявил, что регион выполнил почти все задачи, поставленные главой государства.

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