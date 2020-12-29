Гаврилов-Ям, Ярославская область, 29 декабря, 2020, 10:42 — ИА Регнум. В Ярославской области 28 декабря в результате пожара в городе Гаврилов-Яме погибли два человека. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Ярославской области. Пожар произошёл в частном деревянном доме.

Yaroslavl.sledcom.ru Сгоревший дом

«Погибли 57-летний мужчина и 58-летняя женщина. По факту произошедшего Ростовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области организована доследственная проверка», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Причины возгорания выясняются. В ходе доследственной проверки пройдут экспертизы, по итогам которых будет принято решение об отказе или возбуждении уголовного дела.