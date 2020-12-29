Москва, 29 декабря, 2020, 10:37 — ИА Регнум. В России с 1 января 2021 года снимается действующий мораторий на пени по платежам за жилищно-коммунальные услуги, передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря. На это обратили внимание в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Квитанция на оплату услуг ЖКХ

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить действие такого моратория.

«Считаю необходимым до сокращения уровня безработицы и роста доходов населения сохранить мораторий на привлечение граждан к ответственности за неоплату жилищно-коммунальных услуг в виде начисления пеней», — написал Миронов в обращении.

Граждане просто не в состоянии нести тяжелейшее бремя расходов на оплату жилищно-коммунальные услуг после понесенных расходов на продукты питания, лекарственные препараты и лечение, отметил он.

Парламентарий уверен, что 2021 год станет «нелегким для восстановления экономических показателей предыдущих лет и очевидно граждане нуждаются в принятии государством мер, позволяющих продолжить оказание им помощи и поддержки».

Законопроект, который предоставляет право правительству РФ установить в 2021 году мораторий на начисление пеней по долгам за услуги ЖКХ, находится на рассмотрении Госдумы.

Ранее Минстрою предложили в 2021 году продлить мораторий по уплате пеней и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг и взносов на капремонт. С такой просьбой к главе Минстроя Иреку Файзуллину обратился депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный.

С 6 апреля 2020 действует запрет взимать пеню за долги по коммунальным услугам.