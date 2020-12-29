Судостроитель ВМФ России получил иск на 270 млн рублей
Казань, 29 декабря, 2020, 10:36 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии рассмотрит многомиллионный иск к строителю малых ракетных катеров, кораблей для ВМФ России — АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького». Иск почти на 270 млн рублей подало проектное бюро из Северной столицы. Претензии пока не приняли к производству, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление от АО «Северное проектно-конструкторское бюро» подано в суд 25 декабря 2020 года. Сумма исковых требований — 269 054 952,9 рубля. Детали иска пока не сообщались.
В этот же день к заводу имени Горького подало иск другое предприятие из Санкт-Петербурга — АО «Концерн «Гранит-Электрон». Оно требует выплаты 5 448 771,58 рубля.
Напомним, в начале декабря 2020 года к заводу из Татарии поступили также требования о выплате 24,8 млн рублей. Истцом выступило АО «Морские навигационные системы». Заседание пока не назначено.
Для справки: завод работает в Татарии более ста лет. Он строит как военные суда, так и гражданские, в том числе пассажирские теплоходы, нефтеналивные танкеры.