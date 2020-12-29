Ростов-на-Дону, 29 декабря, 2020, 10:29 — ИА Регнум. На открытии городской ёлки в Ростове-на-Дону у входа в парк имени Горького показали онлайн-концерт. Праздничное настроение горожанам подарили лучшие творческие коллективы областного центра, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

Rostov-gorod.ru Городская ёлка в Ростове-на-Дону

Вниманию зрителей был представлен театрализованный онлайн-концерт «Открытие городской ёлки», посвященный празднованию наступающего Нового 2021 года. Длительность представления составила ровно два часа.

ИА REGNUM напоминает, что массовые мероприятия с вовлечением зрителей в Ростовской области запрещены. Открытие городской ёлки состоялось с учётом всех санитарных требований.