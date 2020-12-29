Калуга, 29 декабря, 2020, 10:18 — ИА Регнум. В Калуге готовиться к открытию новое здание Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, сообщили 29 декабря корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве здравоохранения.

Admoblkaluga.ru В Калуге готовиться к открытию новое здание Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф

В настоящее время завершён капитальный ремонт бывшего больничного корпуса. После оснащения необходимым оборудованием в здание будут перенесены центральная станция скорой медицинской помощи, а также частично гараж (автомобили дежурной смены и боксы для мелкого ремонта). Уже в феврале 2021 года в новых помещениях начнут работать единая диспетчерская служба и административно-хозяйственные подразделения. Пока калужская центральная станция скорой помощи располагается на ул. Кирова, дом 40 в историческом здании, общий износ которого составляет порядка 70%.

Переезд учреждения позволит повысить оперативность работы службы скорой медицинской помощи и создать комфортные условия для персонала. Наличие двух выездов и территориальная близость окружной автодороги будут способствовать сокращению времени прибытия автомобилей скорой помощи в отдаленные районы города.

Ежедневно специалисты диспетчерской службы станции скорой медицинской помощи обрабатывают до 1500 звонков калужан.