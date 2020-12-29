Барнаул, 29 декабря, 2020, 10:14 — ИА Регнум. Обнародованное Росстатом известие о росте заработных плат чиновников в 2019 году корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала руководитель фракции справедливая Россия в Барнаульской городской думе Оксана Молодых.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

По её словам, «в чиновничестве всегда можно найти, так сказать, лишние кадры, то есть принятые без достаточной на это необходимости»:

«И чем выше там зарплаты, тем больше референтов, советников, консультантов и так далее. И большой вопрос, нужны ли эти армии «тружеников».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат известил о том, что средняя зарплата госслужащих в 2019 году составила 60 тыс. руб. в месяц, увеличившись на 12,9%. В центральных аппаратах федеральных органов власти зарплаты повысились на 10,6% — до 140 тыс. руб. Также статистики назвали среднемесячную зарплату госслужащих в регионах (55,7 тыс. руб.) и муниципальных служащих (45,5 тыс. руб).

Что касается общей численности армии чиновников, то на конец 2019 года она составляла 727,5 тыс. человек (91,2% от штатной укомплектованности).

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