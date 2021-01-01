Москва, 1 января, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Жители России рассказали об ожиданиях от работы в 2021 году. Главное для трудящихся в новом году — повышение зарплаты (59%), показал опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги по зарплате

Также работающие граждане надеются на стабильность в работе (36%) и карьерный рост (29%). Трудиться под руководством адекватного начальника мечтают 26% опрошенных.

На новые интересные проекты рассчитывают 25%. Хотят улучшения условий работы 17%. Мечтают о снижении нагрузки по работе 5% и улучшения отношений в коллективе 4% опрошенных. 8% ничего не ждут от работы в 2021 году.

Опрос проведен 14−24 декабря 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 303 населенных пунктах.

Читайте также: Жители России поделились карьерными планами на 2021 год