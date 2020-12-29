Ярославль, 29 декабря, 2020, 09:53 — ИА Регнум. Красноперекопский районный суд Ярославля принял решение оштрафовать департамент городского хозяйства и его директор Ярослава Овчарова за неисполнение предписаний по устранению ям на улицах города. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

Ямы в Ярославле

Ярослав Овчаров привлечён к административной ответственности по двум делам, общая сумма штрафов составила 140 тысяч рублей. Судя по всему, речь идёт о предписаниях ГИБДД. В мае 2020 года в адрес директора ДГХ поступило требование в течение двух суток привести в порядок железнодорожный переезд на участке дороги между проспектом Октября и Полушкиной рощей. В срок эти работы выполнены не были.

Ещё одно предписание касалось ям на проезжей части Демидовского переулка, Юго-Западной окружной дороги, в районе дома 108 по Московскому проспекту, улицы Панина на пересечении с Ленинградским проспектом, а также в районе пересечения дублера Ленинградского проспекта и улицы Панина. Это требование также не было выполнено в срок.

Несколько судебных решений по аналогичным делам было вынесено в адрес самого департамента городского хозяйства. Суммы штрафов в большинстве случаев составили 100 тысяч рублей. Большая часть предписаний также касалась содержания улично-дорожной сети.

В суде представители департамента пытались списать неисполнение предписаний на нехватку денег в бюджете Ярославля, высокую закредитованность бюджета. Но суд эти аргументы не принял. Решения мирового судьи были оставлены без изменения районным судом в декабре 2020 года.

Действия контрольных органов и решения судов перекликаются и с отзывами самих ярославцев, которые жалуются на многочисленные проблемы с состоянием дорог. В хорошем состоянии находятся в основном улицы, которые попали в национальный проект «Безопасные и качественные автодороги». О том, что проблема ям стоит на первом месте в Ярославле, не скрывал в интервью ИА REGNUM и мэр Владимир Волков. Градоначальник обещал исправить ситуацию в следующем году.