Калуга, 29 декабря, 2020, 09:52 — ИА Регнум. Опыт Калужской области по цифровизации основных направлений социально-экономического развития был представлен 28 декабря на встрече заместителя губернатора Калужской области Владимира Потёмкина и генерального примара (руководителя администрации) Кишинёва (Молдавия) Иона Чебана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Admoblkaluga.ru На встрече

На встрече шла речь о совместной реализации цифровых и образовательных проектов. В режиме видео-конференц-связи в мероприятии также приняли участие заместитель калужского губернатора Дмитрий Разумовский и глава администрации Обнинска Татьяна Леонова. Немалый интерес иностранных участников вызвал проект «Умный город», который реализуется в Калуге и Обнинске. Дмитрий Разумовский рассказал о пилотном проекте цифровизации систем учёта качества воды, который совместно с Минцифры России планируется запустить на территории Калужской области.

Стороны договорились о реализации совместных проектов и продолжении сотрудничества.