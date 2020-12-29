Санкт-Петербург, 29 декабря, 2020, 09:57 — ИА Регнум. Теплый атмосферный фронт, связанный с атлантическим циклоном «Белла», принесёт в Санкт-Петербург и Ленинградскую область ледяной дождь. Об этом 29 декабря сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Нева во время снегопада

По его словам, 29 декабря из-за атмосферного фронта в регионе будет облачно, пройдёт снег, переходящий в мокрый снег.

«Местами возможны ледяные дожди и гололёдные явления», — уточнил синоптик.

Температура воздуха в течение дня составит −1… −3 градуса, по Ленобласти 0… — 5 градусов. Ветер юго-восточный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Отметим, ранее ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупреждало жителей города на Неве об усилении юго-западного ветра до 8−13 м/с. Кроме того, главный синоптик города Александр Колесов уточнил ИА REGNUM, что с 30 декабря до 3 января в регионах ожидается потепление и мокрый снег с дождем. После 3 января в Петербург и Ленобласть вновь вернутся морозы.