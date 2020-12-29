Москва, 29 декабря, 2020, 09:36 — ИА Регнум. В настоящее время в России около 2% школ находятся на карантине из-за коронавирусной инфекции. Об этом 29 декабря сообщил журналистам глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пустой класс

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"Что касается текущей ситуации, у нас порядка 2% школ на карантине и порядка четверти школ, где смешанное обучение», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

Также Кравцов пояснил, что при смешанной форме обучения оно проводится в начальных классах очно, а старшие школьники находятся на его домашней форме. Кроме того, глава Минпросвещения напомнил, что решение о переводе школ на дистанционный формат обучения принимается на уровне властей регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что до конца 2024 года в России намечено строительство около 2 тысяч школ.