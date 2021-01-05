Москва, 6 января, 2021, 00:06 — ИА Регнум. К «Судостроительному банку», который лишился лицензии ещё пять лет назад, в арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск. Коммерческая компания требует с банка, некогда входившего в топ-100 по размеру активов, более 214 млн рублей. Дата слушаний по существу вопроса пока не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Георгий Ряжский. Крах банка (фрагмент). 1932

Исковое заявление от московского ООО «Факторстудио» поступило 24 декабря 2020 года. Сумма исковых требований — 214 403 988,97 рубля. Детали спора пока неизвестны.

Банк, учреждённый в июле 1994 года, лишился лицензии 16 февраля 2015 года, будучи на 85-м месте по размеру активов в России. Центробанк РФ лишил юрлицо лицензии в том числе за высокорискованную кредитную политику, при которой деньги вкладывались в низкокачественные активы. Организация была признана банкротом в апреле 2015 года.

На начало ноября 2020 года у банка установлены долги перед 2781 кредитором на общую сумму 37,132 млрд рублей.