Екатеринбург, 29 декабря, 2020, 09:08 — ИА Регнум. Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) этапирован в Москву. Об этом заявила журналистам его адвокат Светлана Герасимова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Как пишет Накануне.Ru, в столице ему изберут меру пресечения. Адвокат собралась тоже лететь в Москву для защиты бывшего священника. Также, по её словам, в суде будет адвокат, который представлял интересы Среднеуральского женского монастыря на допросах.

Как сообщало ИА REGNUM, Романов был задержан поздно вечером 28 декабря. Ему вменяют три статьи Уголовного кодекса РФ.