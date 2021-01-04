Москва, 5 января, 2021, 00:07 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил многомиллиардный иск от государственной корпорации «Роскосмос». Она требует взыскания крупной суммы с ведущего предприятия по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса — АО «Ракетно-космический центр «Прогресс». Дата судебного заседания по существу спора пока не определена, передаёт ИА REGNUM.

Kremlin.ru Ракетно-космический центр «Прогресс»

Исковое заявление к «Прогрессу» из Самарской области, которое входит в дивизион «Роскосмоса», подано 24 декабря 2020 года. Сумма иска — 4704 196 826,7 рубля.

Напомним, в июне 2020 года госкорпорация дважды обращалась в суд с претензиями к «Прогрессу». В первом деле речь о взыскании небольшой пени за нарушение срока исполнения обязательства по одному из этапов госконтракта на проведение регламентных работ на двух ракетах-носителях «Союз-2−16» для запуска космических аппаратов «Арктика-М» №1, «Ресурс-П» №4». Судом было взыскано 246 тыс. рублей.