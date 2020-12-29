Улан-Удэ, 29 декабря, 2020, 08:19 — ИА Регнум. Работники ТЭЦ-1 в столице Бурятии Улан-Удэ прекратили голодовку, объявленную ранее с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда. Эту информацию подтвердил представитель протестующих Андрей Красиков.

(сс) Alava Улан-Удэнская ТЭЦ-1

По его словам, акция была свёрнута на восьмой день до выполнения требований.

«Врачи нас проконсультировали. Сухари, водичка, будем потихоньку выходить», — добавил он.

Напомним, накануне представители протестующих встретились с руководством компании ТГК-14 и республики и обсудили возможности выхода из сложившейся ситуации. В результате стороны договорились создать рабочую группу по разработке региональногоотраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике региона.

Тем временем, как сообщало ИА REGNUM, сотрудники прокуратуры выявили в бурятском филиале ТГК-14 нарушения норм трудового законодательства по индексации зарплаты в 2020 году. В компании не определены механизм, периодичность и порядок определения величины индексации.

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