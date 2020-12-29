Липецк, 1 декабря, 2015, 13:07 — ИА Регнум. Липецкая мэрия в 2015 году не будет закупать новогодние подарки для детей сотрудников бюджетных учреждений. Как передает портал Gorod48, об этом на брифинге 30 ноября рассказал вице-мэр Антон Курочкин.

«В этом году мэрия не будет закупать за счет средств бюджета новогодние подарки для детей работников муниципальных организаций. Во-первых, нам сделали замечание проверяющие органы. Оказывается, этим мы нарушали требования Бюджетного кодекса РФ. Во-вторых, у нас дефицитный бюджет», — заявил он. По словам заместителя главы городской администрации, дети получат новогодние подарки, если руководители учреждений найдут для этого внебюджетные средства.

В региональном отделении ЛДПР слова Курочкина вызвали удивление — партийцы заявили, что мэрия «перевела стрелки» на руководителей департаментов и муниципальных организаций, которым придется решать вопрос, раньше относившийся к ведению именно городской администрации.

В 2014 году при закупке новогодних подарков на договоре с компанией из Тамбова мэрии Липецка удалось сэкономить 700 тысяч рублей.