Новосибирск, 29 декабря, 2020, 03:06 — ИА Регнум. Арбитраж Новосибирской области 12 января 2021 года приступит к рассмотрению иска Министерства науки и высшего образования России. Ответчиком в деле за право на объект недвижимости выступает институт химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского Сибирского отделения Российской академии наук, передаёт ИА REGNUM.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Министерство образования и науки РФ

Исковое заявление поступило ещё в ноябре 2020 года. Его принял судья Лузарева. Третьими лицами в спор пригласили Сибирское отделение академии наук и «Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера».

Министерство требует признать права собственности на объект недвижимости — склад общей площадью 88,4 кв. м, расположенный на улице Институтская, 3 в Новосибирске.

Напомним, в столичном арбитраже также в январе будет слушаться спор министерства с федеральным научным центром пищевых систем им. В. М. Горбатова. В нём речь идёт о признании права собственности РФ на недвижимость, но пока неизвестно, о каком объекте идёт речь.