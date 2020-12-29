Петропавловск-Камчатский, 29 декабря, 2020, 03:03 — ИА Регнум. Власти Камчатки утвердили зафиксированные цены на сахар и подсолнечное масло с учетом повышающих коэффициентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

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Такое право регионы Дальнего Востока получили после подписания соглашения между Минпромторгом, Минсельхозом РФ, УФАС с крупнейшими торговыми сетями о фиксации цен на масло подсолнечное на уровне 110 рублей за литр, на сахар — 46 рублей за кг. Такие цены действуют до Урала включительно. Дальневосточные власти должны самостоятельно с учётом повышающего коэффициента, основную составляющую в котором играют транспортные расходы, зафиксировать цены.

На Камчатке принято решение разделить край на три ценовые зоны, в каждой из которых зафиксирована своя цена на сахар и подсолнечное масло, в зависимости от удалённости территории.

В первую Авачинскую агломерацию вошли Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизово и Елизовский район, в которых стоимость одного кг сахара не должна превышать 64 рублей, а одного литра масла — 139 рублей. Во вторую зону попали Мильковский, Соболевский, Усть-Большерецкий, Усть-Камчатский и Быстринский районы. Цены на масло подсолнечное в них зафиксированы на уровне 154 рублей, на сахар — 76 рублей. И третья — самая удалённая зона, в которую вошли все районы Корякского округа и Алеутский район. В них зафиксированы самые высокие цены — на один кг сахара — 125 рублей, на литр подсолнечного масла — 205 рублей.

Такие цены продержаться в магазинах до 1 апреля 2020 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, до подписания соглашения один кг сахара в Приморском крае, например, продавался по цене 65,9 рубля за кг. В Еврейской автономной области, как рассказали предприниматели на совещании с главой региона Ростиславом Гольдштейном, подсолнечное масло в крупной торговой сети продавалось по старым ценам благодаря созданному большому запасу — 84,9 рубля за бутылку.

Для снижения цен на продукты питания в Якутии необходимо развивать транспортную и промышленную инфраструктуры, а также сельское хозяйство. В первую очередь необходимо построить железнодорожный и автомобильный мосты. Для круглогодичного транспортного сообщения через одну из крупнейших рек мира — Лену, заявил политолог Андрей Данилов.