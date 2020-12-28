Анкара, 28 декабря, 2020, 23:57 — ИА Регнум. Армянская сторона нарушила режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, атаковав ВС Азербайджана и мирное население, заявил 28 декабря официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий флаг

По его словам, армянские группировки, «отказавшиеся сложить оружие и отступить», в ноябре и декабре несколько раз атаковали азербайджанских военных и мирных жителей.

«Атаки в Нагорном Карабахе против ВС Азербайджана членов армянских группировок, отказавшихся сложить оружие и отступить, являются явным нарушением режима прекращения огня, установленного трехсторонним соглашением от 9 ноября. В результате нападений армянских вооруженных группировок 26 ноября, 8, 11 и 27 декабря были погибшие и раненные среди азербайджанских военных и мирного населения», — заявил Аксой.

При этом турецкий МИД возложил основную ответственность за эти инциденты на Армению, в то время как азербайджанская сторона, по мнению Анкары, использовала право на самооборону.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря Минобороны РФ заявило, что центр по примирению сторон в Карабахе проводит проверку сообщений СМИ о перестрелках в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.