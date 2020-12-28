Бамако, 28 декабря, 2020, 23:48 — ИА Регнум. Военнослужащие из Франции погибли в результате атаки террористов в Мали, 28 декабря сообщает Agence France-Presse.

Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания В Африке

Согласно заявлению правительства Франции, бронетранспортер военного конвоя миссии «Бархан» подорвался на мине в южном районе Хомбори.

Военная миссия Франции в Мали и четырех других странах Сахеля насчитывает около 4500 — 5000 военнослужащих.

Читайте также:Скончался лидер оппозиции Мали Сумаила Сиссе