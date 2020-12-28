Дамаск, 28 декабря, 2020, 23:25 — ИА Регнум. Турецкие войска подвергли артиллерийскому обстрелу несколько населенных пунктов на территории сирийской провинции Хасака, сообщает 28 декабря агентство SANA.

Msb.gov.tr Турецкая артиллерия

По утверждению агентства, под артиллерийский обстрел попали несколько деревень возле города Рас-эль-Айн.

Информации о погибших и пострадавших пока не поступало, но уже известно о разрушениях жилых и хозяйственных построек.

Стоит отметить, что ранее российская военная полиция приостановила сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 Телль-Тамер — Айн-Иса из-за обострения обстановки.