Вашингтон, 28 декабря, 2020, 23:17 — ИА Регнум. Соединённые Штаты получат $653 тыс. от саудитов за нарушение санкций по линии Судана и Сирии, сообщили 28 декабря в американском минфине.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Эти деньги американцам выплатит Национальный коммерческий банк Саудовской Аравии. Между США и банком достигнута соответствующая договорённость.

В заявлении минфина Штатов сказано, что банк «согласился выплатить $653,3 тыс. в качестве урегулирования вопроса об ответственности за 13 эпизодов нарушений санкций по Сирии и Судану».

Американское ведомство пояснило, что саудиты проштрафились с 7 ноября 2011 г. по 28 августа 2014 г., осуществив транзакции через систему США, объём которых составил $5,9 млн. На этом, как утверждают в Вашингтоне, нагрели руки партнёры саудитов из Сирии и Судана.

Читайте также: США исключили Судан из списка стран — спонсоров терроризма

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США в середине декабря исключили Судан из списка стран — спонсоров терроризма, в котором республика находилась семь лет.