Лондон, 28 декабря, 2020, 23:05 — ИА Регнум. Том Круз хочет возобновить в Великобритании съёмки боевика «Миссия невыполнима 7» несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации. Об этом 28 декабря сообщил журнал Variety.

Gage Skidmore Том Круз

По имеющейся у издания информации, актёр уже вернулся в страну после рождественских каникул, привлек к проекту студию Longcross Film и кинокомпания Warner Bros. уже передала ей руководство производством фильма. Отмечается, что площадка Longcross Film находится на территории Великобритании, где действует самый высокий уровень ограничений, однако продолжение съемок возможно при условии соблюдения протоколов безопасности.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что Том Круз пригрозил увольнением членам команды проекта «Миссия невыполнима 7». Актёр накричал на сотрудников из-за того, что они нарушили правила поведения на съёмочной площадке, которые были введены из-за эпидемии коронавируса.