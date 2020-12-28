Белград, 28 декабря, 2020, 23:04 — ИА Регнум. В 2021 году клиенты банков в Сербии должны платить больше за такие услуги банков, как обслуживание счета, SMS-уведомления, использование банкоматов и снятие наличных.

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Эти услуги, которыми пользуются практически все, у кого есть счет в банке, в следующем году будут на 15−60 процентов дороже, пишет издание Blic.

На сербском рынке действуют 26 банков, 14 платежных и два учреждения электронных денег, и один банк уже начал рассылать своим клиентам рамочные соглашения с новыми тарифами, которые будут действовать с 1 марта 2021 года.

Таким образом, ведение счета с третьего месяца следующего года будет стоить 190 динаров вместо прежних 160, говорится в документе, полученном клиентами.

СМС-уведомления потребуют 100 динаров в месяц вместо 70 динаров, а минимальная комиссия за оплату наличными с помощью платежной карты в банкомате или в кассе другого банка вместо 150 составит 200 динаров.

Услуга по замене карты увеличится почти на 70 процентов в случае ее кражи или утери, поэтому она будет стоить 500 динаров вместо 300, а также введена комиссия за запрос баланса в банкомате с помощью кредитной карты в размере 40 динаров.

Об изменении тарифов и корректировке некоторых цен на услуги заявили и другие банки.