Брюссель, 28 декабря, 2020, 22:38 — ИА Регнум. Поддержку в связи с землетрясением выразила народу Хорватии председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 28 декабря в Twitter.

Kuhlmann MSC Урсула фон дер Ляйен

фон дер Ляйен «Хорватия, будь сильной».

Она добавила, что ЕК находится на связи с хорватским премьер-министром Андреем Пленковичем. По словам фон дер Ляйен, Брюссель готов оказать помощь Загребу.

В ответ на это Пленкович выразил благодарность и добавил, что теперь в восстановлении нуждаются города Петриня и Сисак. Он добавил, что хорваты уже получили опыт во время мартовского землетрясения в Загребе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Хорватии утром 28 декабря. За ним последовали афтершоки — магнитудой 4,7 и 4,1. Во время землетрясения в Загребе 22 марта 2020 г. один человек погиб и 26 получили травмы.