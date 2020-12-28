Мурманск, 28 декабря, 2020, 22:20 — ИА Регнум. На Северном флоте прививку от COVID-19 сделали 800 человек, у некоторых и них были замечены кратковременные недомогания и повышенная температура тела. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе флота.

Mil.ru Вакцинация

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Всего на Северном флоте планируют привить около 3,8 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов. Вакцина уже доставлена военно-транспортной авиации. В ближайшее время будут вакцинированы военнослужащие управления и соединений армейского корпуса, экипажи кораблей и судов обеспечения, которые в ближайшее время отправятся в дальние походы.

Отмечается, что у привитых «Спутником V» не наблюдается осложнений или непереносимости прививки, только