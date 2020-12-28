Санкт-Петербург, 28 декабря, 2020, 21:41 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился внести 25% в уставной капитал единого оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Петербурге и Ленинградской области. Об этом 28 декабря сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусор

Ранее сегодня стало известно, что аналогичное распоряжение о внесении доли от региона подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Начальный уставной капитал акционерного общества «Невский экологический оператор» составит 99,99 млн рублей. Доля Петербурга в этом АО будет такой же, как и у Ленинградской области.

«Санкт-Петербург и Ленинградская область — одна агломерация, одна экологическая система. У нас много общих проектов. Очень важно развивать и единую инфраструктуру обращения с отходами», — заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Напомним, соглашение о сотрудничестве при создании единого оператора подписали 7 октября Александр Беглов, Александр Дрозденко, а также ген директор ПАО «Интер РАО ЕЭС» Борис Ковальчук и президент — председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин.

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Новое юридическое лицо примет участие в разработке и реализации единой для агломерации концепции обращения с отходами, включая строительство объектов в сфере обращения с отходами.

Единый для города и области оператор должен будет обеспечить раздельный сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов на территории Ленобласти (в Санкт-Петербурге захоронение мусора запрещено).

Как отмечают в Смольном, АО будет финансировать проекты в «мусорной» сфере за счет собственной выручки, а также привлекать кредитные ресурсы.