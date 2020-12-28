Париж, 28 декабря, 2020, 21:23 — ИА Регнум. Администрация президента Франции сообщила, что лидер государства Эммануэль Макрон поддержит подписание подготовленного соглашения о торговых отношениях между Великобританией и Евросоюзом после Brexit.

En.kremlin.ru Эммануэль Макрон

Как сообщает Reuters, в понедельник, 28 декабря, администрация президента Франции опубликовала коммюнике, в котором заверила, что Макрон, «проанализировав содержание соглашения, решил, что Франция поддержит подписание этого документа и его временное применение до 1 января, пока ожидается ратификация».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря Макрон положительно оценил соглашение о торговых отношениях между Евросоюзом и Великобританией после выхода последней из организации.