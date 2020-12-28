Тюмень, 28 декабря, 2020, 21:11 — ИА Регнум. В Тюменской области многодетная семья, где ждут восьмого ребёнка, получила просторный дом в подарок к Новому году. Об этом сообщает пресс-служба тюменского отделения партии «Единая Россия».

Tyumen.er.ru Многодетная семья в новом доме

Подарок построен в селе Вагай Омутинского района в рамках проекта «Дом для молодой многодетной сельской семьи». Ранее семья проживала в двухкомнатной квартире площадью 42 кв. м. Сейчас у них есть просторный дом площадью 152 кв. м, где размещены три спальни, два санузла, просторная кухня, где можно поставить стол, за которым уместится вся семья.

Отмечается, что дома для семей с пятью и более детьми строятся в рамках партийного проекта только на личные средства единороссов, без привлечения бюджетных средств. Дом в Омутинском районе — уже девятнадцатый по счёту, построенный с 2015 года по данному проекту.