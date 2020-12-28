Эксперт: распад – наиболее вероятный сценарий для Украины
Харьков, Украина, 28 декабря, 2020, 20:18 — ИА Регнум. Украина будет и дальше деградировать, иЗапад не в состоянии прекратить эту деградацию, потому что у него нет ресурсов, чтобы полностью взять Украину на свой кошт, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 28 декабря, комментируя высказывания генерала Геннадия Москаля.
Иван Шилов ИА REGNUM
Украина
Как сообщалось ранее, бывший глава Луганской и Закарпатской областей генерал Москаль заявил, что Украина может потерять и новые «территории», потому что «проект «Новороссия» не закончился». В числе шести регионов, которые могут быть потеряны, он назвал Харьков, Днепропетровск, Одессу, Запорожье, Николаев и Херсон.
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«С мнением, что Украину ждёт распад, можно только согласиться.
В 2019 году украинцы проголосовали за бывшего актёра-комика как за «меньшее зло». Этот исход выборов был одобрен Западом и достигнут при его поддержке. Зеленский и дальше будет отрабатывать установки Запада, потому что за ним самим ничего нет — ни прочной народной поддержки, ни собственной личности.
«Меньшим злом», однако, проблемы современной Украины не решить, страна будет и дальше деградировать. Запад не в состоянии прекратить эту деградацию; у него нет ресурсов, чтобы полностью взять Украину на свой кошт.
При попытке реванша ультра-шовинистов страна точно распадётся. Если же Зеленский будет оставаться у власти, то процесс затянется дольше и, может быть, украинцы, наконец, увидят политика, способного начать выводить страну из пике. Но дадут ли ему прийти к власти натовцы? Скорее всего, нет. Поэтому более вероятен, другой вариант: та же деградация, только замедленная, и тот же распад», — отметил Михаил Демурин.