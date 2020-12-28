Костромичей просят не создавать проблем себе и другим в новогоднюю ночь
Кострома, 28 декабря, 2020, 20:15 — ИА Регнум. В новогодние праздники экстренные службы Костромской области будут работать в круглосуточном режиме. Однако власти просят жителей региона в эти новогодние праздники проявить сознательность, быть особенно внимательными и не создавать ситуаций, опасных для своего здоровья и благополучия окружающих — передаёт ИА REGNUM.
Главным фактором, который надо учитывать костромичам, является возросшая из-за коронавируса нагрузка на систему здравоохранения.
По словам заместителя директора департамента здравоохранения Костромской области Валерии Стрелец, в ночь с 31 декабря на 1 января в регионе будут работать 72 бригады скорой помощи — ровно столько же «скорых» в области работает в обычные дни, увеличения числа бригад в новогодние праздники не потребуется.
Обеспечивать безопасность в общественных местах региона будут 200 полицейских, а также сотрудники частных охранных предприятий, росгвардейцы и дружинники. Кроме этого, в области создан резерв из 100 полицейских, которые смогут приехать на помощь коллегам при возникновении экстренных ситуаций. В области запрещены массовые мероприятия, но при соблюдении эпидемиологических правил препятствовать прогулкам горожан никто не будет.
Управление МЧС России по Костромской области также будет работать в режиме повышенной готовности. При необходимости все спасатели региона смогут собраться в любой точке области в течение часа. К каждой официальной площадке для запуска фейерверков «приставят» по пожарной машине с сотрудником МЧС.
Напомним, 31 декабря 2021 года в Костромской области по многочисленным просьбам горожан сделали выходным. В январе 2021 года новогодние каникулы продлятся десять дней — с 1 по 10 число включительно.