Кострома, 28 декабря, 2020, 20:15 — ИА Регнум. В новогодние праздники экстренные службы Костромской области будут работать в круглосуточном режиме. Однако власти просят жителей региона в эти новогодние праздники проявить сознательность, быть особенно внимательными и не создавать ситуаций, опасных для своего здоровья и благополучия окружающих — передаёт ИА REGNUM.

Главным фактором, который надо учитывать костромичам, является возросшая из-за коронавируса нагрузка на систему здравоохранения.

По словам заместителя директора департамента здравоохранения Костромской области Валерии Стрелец, в ночь с 31 декабря на 1 января в регионе будут работать 72 бригады скорой помощи — ровно столько же «скорых» в области работает в обычные дни, увеличения числа бригад в новогодние праздники не потребуется.

«Обычно мы справляемся и с этим количеством «скорых», но, тем не менее, от лица всех медиков я прошу костромичей быть благоразумными. Пожалуйста, не усердствуйте с алкоголем, тяжёлой пищей, не создавайте конфликтных ситуаций, не провоцируйте драки и аккуратнее обращайтесь с пиротехникой. Внушительная часть работников системы здравоохранения Костромской области оказывает помощь больным коронавирусом, первичное звено и больницы работают на пределе возможностей. Не нужно усложнять жизнь себе и им», — обратилась к горожанам Валерия Стрелец.

Обеспечивать безопасность в общественных местах региона будут 200 полицейских, а также сотрудники частных охранных предприятий, росгвардейцы и дружинники. Кроме этого, в области создан резерв из 100 полицейских, которые смогут приехать на помощь коллегам при возникновении экстренных ситуаций. В области запрещены массовые мероприятия, но при соблюдении эпидемиологических правил препятствовать прогулкам горожан никто не будет.

«Мы обеспечиваем людям возможность нормально отпраздновать Новый год и намерены оградить их от граждан, которые своими выходками могут испортить праздник. В Костромской области запрещены массовые мероприятия, но прогулки горожан никто ограничивать не будет — полиция будет следить за тем, чтобы в общественных местах граждане не собирались скученными группами и носили маски. То есть запустить фейерверк в специально отведённом для этого месте и сходить к ёлке с семьёй, разумеется, можно», — объяснил начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Костромской области Александр Дугарев.

Управление МЧС России по Костромской области также будет работать в режиме повышенной готовности. При необходимости все спасатели региона смогут собраться в любой точке области в течение часа. К каждой официальной площадке для запуска фейерверков «приставят» по пожарной машине с сотрудником МЧС.

Напомним, 31 декабря 2021 года в Костромской области по многочисленным просьбам горожан сделали выходным. В январе 2021 года новогодние каникулы продлятся десять дней — с 1 по 10 число включительно.