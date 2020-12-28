Галич, Костромская область, 28 декабря, 2020, 19:35 — ИА Регнум. В городе Галиче Костромской области открыли первую модельную библиотеку, сообщает департамент культуры региона.

Adm44.ru Новая библиотека в Галиче

В библиотеке создали экскурсионно-выставочный зал, конференц-зал, литературную гостиную, арт-галерею, гончарную мастерскую и пространство для детей.

Библиотека, оснащённая мультимедийном оборудованием, скоростным интернетом и новыми компьютерами, должна стать «чем-то средним между обычной библиотекой и культурным центром, где смогут собираться краеведы, общественники, творческие коллективы и читатели».

На создание библиотеки из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» области направили 5 миллионов рублей, ещё 140 тысяч рублей на эти цели затратил местный бюджет. Сейчас в библиотеке имеется 1100 бумажных книг, до конца 2024 года книжный фонд учреждения пополнят ещё 1800 экземпляров.

Планируется, что в 2021 году модельные библиотеки появятся ещё в двух городах Костромской области — Костроме и Шарье. Из федерального бюджета на эти цели будет направлено 15 миллионов рублей.

Отметим, что активнее всего в 2020 году библиотеки посещали жители Костромы, Шарьи, Костромского, Нерехтского, Макарьевкого, Вохомского районов. Наименьший интерес к книгам, по данным департамента культуры, проявили люди, живущие в Галиче, Кологривском, Парфеньевском и Межевском районах.