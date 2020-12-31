Москва, 1 января, 2021, 01:55 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, в России вступили в силу новые правила противопожарного режима, сообщает ИА REGNUM.

Анна Новикова ИА Красная Весна Костер

Запрещается разводить костры на территориях частных владений в населенных пунктах. Раньше разводить костры было нельзя не только на землях общего пользования.

Запрещается «разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия».

При этом отдельно указывается, что приготовление шашлыка на мангале под запрет не попадает.

За нарушение новых правил для граждан предусмотрен штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до 5 тыс. рублей.