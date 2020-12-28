Калуга, 28 декабря, 2020, 20:06 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 168 человек за последние сутки, сообщает 28 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 27 декабря, в регионе было зарегистрировано 174 подтверждённых случаев.

Admoblkaluga.ru В регионе развернуто 2400 инфекционных коек для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 20 тыс. 543 человек, 1159 человек находятся на лечении, 19 тыс. 219 человек выздоровели, 165 человек умерли. Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (241), в Обнинске (138), в Кировском районе (85) и в Малоярославецком районе (71).

В настоящее время в регионе развернуто 2400 инфекционных коек для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Госпитализировано 1796 человек. Из них на инвазивной вентиляции лёгких находятся 10, на неинвазивной ИВЛ — 35, на кислородной поддержке — 987 пациентов. Свободных коек 604 (25,2%).