Москва, 1 января, 2021, 04:53 — ИА Регнум. В России появилась возможность дистанционно обжаловать штраф за нарушения Правил дорожного движения (ПДД), сообщает ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сотрудник ДПС

Согласно принятому Госдумой и одобренному Совфеду закону, жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации камерами может быть также подана в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью либо простой электронной подписью с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда.

Направление жалобы в суд в электронной форме возможно при наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой форме — это положение вступит в силу с 1 сентября 2021 года.