Москва, 1 января, 2021, 04:42 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, в России вступил в силу запрет Роспотребнадзора на включение чаевых в чек, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ресторан

Кафе, ресторанам, клубам и барам запрещено включать пункт «за обслуживание» в чеки.

Новое правило направлено на защиту прав потребителей услуг общественного питания: такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании указанных услуг.

Кроме того, новые правила обязывают сотрудников ресторана уведомлять посетителей о том, придется ли платить за досуговую программу в заведении. Потребитель вправе отказаться от оплаты дополнительных услуг, а если они оплачены — потребовать от исполнителя возврата денег.

Также, согласно распоряжению Роспотребнадзора, рестораны и кафе будут обязаны предоставлять клиентам информацию о весе порций, объеме тары напитков и сведения о пищевой ценности продукции.