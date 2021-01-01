Москва, 1 января, 2021, 04:32 — ИА Регнум. С 2021 года автомобилистов могут ожидать новые штрафы, сообщает ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Автомобильное движение

Уже который год идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях (КоАП). Поправками предлагается ужесточить наказание за некоторые опасные нарушения, например, водителю, который во второй раз проехал на красный сигнал светофора, будет грозить штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

Предполагается также ввести штраф в 5 тыс. рублей за опасное вождение. Так будут наказывать автовладельцев за резкие маневры в потоке, то есть любителей «шашечек», а также за «погоню» за не пропустившим автомобиль водителем.

Кроме того, водителей предупредили о намерении ввести конфискацию автомобиля у повторно севших за руль пьяных водителей, сейчас за нетрезвое вождение выписывают штраф в размере 30 тысяч рублей и лишают прав сроком до двух лет. В случае, если водитель сел за руль повторно и это привело к ДТП с пострадавшими, нарушителя ждет уголовная статья.